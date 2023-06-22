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В июле во Владивостоке откроется общественное пространство Третьяковской галереи

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Государственная Третьяковская галерея при поддержке транспортной группы FESCO откроет общественное пространство во Владивостоке.
В июле во Владивостоке откроется общественное пространство Третьяковской галереи
  • globallookpress.com
  • © Guo Feizhou/XinHua

Об этом сообщает ИА PrimaMedia.

Как уточнила главный специалист филиала Третьяковской галереи во Владивостоке Ольга Зотова, в день открытия, 7 июля, для гостей готовится обширная программа: циклы лекций ведущих научных сотрудников галереи, которые специально приедут из Москвы, мастер-классы для детей и взрослых.

В дальнейшем общественное пространство будет работать как культурно-просветительская площадка с библиотекой, зоной коворкинга, лектория и кинопоказов.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинске ряд мероприятий пройдёт в рамках Дня молодёжи с 24 июня по 1 июля. Для посетителей будут работать интерактивные творческие, спортивные и образовательные площадки.

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