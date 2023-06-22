В июле во Владивостоке откроется общественное пространство Третьяковской галереи
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Об этом сообщает ИА PrimaMedia.
Как уточнила главный специалист филиала Третьяковской галереи во Владивостоке Ольга Зотова, в день открытия, 7 июля, для гостей готовится обширная программа: циклы лекций ведущих научных сотрудников галереи, которые специально приедут из Москвы, мастер-классы для детей и взрослых.
В дальнейшем общественное пространство будет работать как культурно-просветительская площадка с библиотекой, зоной коворкинга, лектория и кинопоказов.
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