В июле во Владивостоке откроется общественное пространство Третьяковской галереи

Государственная Третьяковская галерея при поддержке транспортной группы FESCO откроет общественное пространство во Владивостоке.

Об этом сообщает ИА PrimaMedia.

Как уточнила главный специалист филиала Третьяковской галереи во Владивостоке Ольга Зотова, в день открытия, 7 июля, для гостей готовится обширная программа: циклы лекций ведущих научных сотрудников галереи, которые специально приедут из Москвы, мастер-классы для детей и взрослых.

В дальнейшем общественное пространство будет работать как культурно-просветительская площадка с библиотекой, зоной коворкинга, лектория и кинопоказов.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинске ряд мероприятий пройдёт в рамках Дня молодёжи с 24 июня по 1 июля. Для посетителей будут работать интерактивные творческие, спортивные и образовательные площадки.