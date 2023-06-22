SHAMAN выпустил ролик, в котором отдал дань памяти жертвам Великой Отечественной войны
- РИА Новости
- © Григорий Сысоев
Ролик, вдохновлённый песней Дронова «Встанем» и снятый выпускниками ВГИКа, передаёт ужасы, через которые пришлось пройти обычным гражданам.
«В этом небольшом, но пронзительном режиссёрском этюде огонь представлен метафорой войны, превращающей в угли и прах жизнь простой семьи, среди членов которой каждый из нас узнает кого-то из своих близких. Тогда, в самые первые дни — война ошеломляла, как чудовищный пожар. И потушить его можно было только общими усилиями всего народа. Вместе. До конца» — написал артист.
Пост Дронова поддержали многие российские медийные персоны, включая Юлию Барановскую, Яну Рудковскую, Стаса Ярушина и других.
Покой жителей СССР был нарушен 82 года назад, 22 июня 1941-го, когда фашистская Германия напала на Советский Союз.
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