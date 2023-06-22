«Вечерняя Москва» передала Музею Победы уникальные номера газеты 1941 года

Издание «Вечерняя Москва» по случаю Дня памяти и скорби передала в дар Музею Победы на Поклонной горе архивные номера газеты, вышедшие в годы Великой Отечественной войны.

В дар музею переданы шесть уникальных номеров «Вечерней Москвы» 1941 года.

Передача раритетов состоялась в одном из центральных залов экспозиции «Подвиг народа».

Заместитель главного редактора газеты Алексей Зернаков вручил экземпляры главному хранителю Музея Победы Наталии Засковец.

«Экземпляры пополнят фонд музея и будут использоваться в выставочной работе как информационный и справочный материал», — прокомментировала она.

Ранее URA.RU передавало, что в день начала Великой Отечественной войны на челябинской телебашне включат архитектурно-художественную подсветку.