«Вечерняя Москва» передала Музею Победы уникальные номера газеты 1941 года
- globallookpress.com
- © Aleksander Grishin
В дар музею переданы шесть уникальных номеров «Вечерней Москвы» 1941 года.
Передача раритетов состоялась в одном из центральных залов экспозиции «Подвиг народа».
Заместитель главного редактора газеты Алексей Зернаков вручил экземпляры главному хранителю Музея Победы Наталии Засковец.
«Экземпляры пополнят фонд музея и будут использоваться в выставочной работе как информационный и справочный материал», — прокомментировала она.
Ранее URA.RU передавало, что в день начала Великой Отечественной войны на челябинской телебашне включат архитектурно-художественную подсветку.