Землетрясение магнитудой 4,6 произошло недалеко от Севастополя

Землетрясение магнитудой 4,6 произошло у берегов Крыма, эпицентр располагался в 59 км от Севастополя, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.