Землетрясение магнитудой 4,6 произошло недалеко от Севастополя
Землетрясение магнитудой 4,6 произошло у берегов Крыма, эпицентр располагался в 59 км от Севастополя, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Отмечается, что землетрясение произошло в 05:42 мск.
Очаг залегал на глубине 10 км.
Ранее, по сообщению управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD), землетрясение магнитудой 4,0 произошло в турецкой провинции Адана.
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