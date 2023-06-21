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Аналитики назвали среднюю стоимость образа на выпускной

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Маркетплейс Ozon и аналитический центр ювелирного бренда Sokolov рассказали о средней стоимости нарядов и аксессуаров на выпускной. Образ для девушки эксперты оценили в 8550 рублей, для юноши — в 10 200 рублей.
Аналитики назвали среднюю стоимость образа на выпускной
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

В частности, по мнению аналитиков, от 5000 до 6000 рублей потребуется выпускницам на одежду, обувь и аксессуары, ещё 3550 рублей — на косметику.

Если девушка решит составлять свой образ из продукции премиум-сегмента, то расходы составят до 21 тыс. рублей. Для юношей набор в премиум-сегменте обойдётся в сумму до 43,4 тыс. рублей.

Ранее преподаватель обществознания и контент-продюсер онлайн-школы для детей и подростков Skysmart Анна Мусихина в беседе с ФАН заявила, что в ЕГЭ формулировки ответов не менее важны, чем их содержание.

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