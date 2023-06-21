Скончался режиссёр Кирилл Котельников, снявший видеоклипы для группы «Чайф»
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«Опечалены уходом нашего товарища Кирилла Котельникова. А сколько ещё было планов! Кирилл из тех светлых людей, с которыми хочется дружить, общаться и работать. Всё это у нас было. Спасибо, Кирилл», — сообщили ТАСС в пресс-службе музыкальной группы.
Среди работ постановщика — «Все девушки Бонда», «Сон в красном тереме», «С чего начинается Родина» и другие клипы коллектива.
Кроме того, Котельников снял комедийную ленту «Гриша Субботин», криминальный триллер «Картонная пристань», документальный проект «О, этот Фариан!» о музыканте, композиторе и создателе таких творческих коллективов, как Boney M., La Bouche и The Real Milli Vanilli Франке Фариане и клипы на песни немецкой группы Bad Boys Blue.
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