Скончался режиссёр Кирилл Котельников, снявший видеоклипы для группы «Чайф»

Уральский кинорежиссёр и документалист Кирилл Котельников, снявший видеоклипы для рок-группы «Чайф» и других музыкантов, скончался на 59-м году жизни.

«Опечалены уходом нашего товарища Кирилла Котельникова. А сколько ещё было планов! Кирилл из тех светлых людей, с которыми хочется дружить, общаться и работать. Всё это у нас было. Спасибо, Кирилл», — сообщили ТАСС в пресс-службе музыкальной группы.

Среди работ постановщика — «Все девушки Бонда», «Сон в красном тереме», «С чего начинается Родина» и другие клипы коллектива.

Кроме того, Котельников снял комедийную ленту «Гриша Субботин», криминальный триллер «Картонная пристань», документальный проект «О, этот Фариан!» о музыканте, композиторе и создателе таких творческих коллективов, как Boney M., La Bouche и The Real Milli Vanilli Франке Фариане и клипы на песни немецкой группы Bad Boys Blue.

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