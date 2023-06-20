Актриса Созинова поделилась воспоминаниями о работе с Александром Абдуловым

Актриса Алёна Созинова, работавшая в «Антрепризе Александра Абдулова», поделилась воспоминаниями об артисте.

«Конечно, Абдулов был потрясающим и очень простым человеком, без всякой звёздности. Добрый, щедрый, открытый, даже немножко как мальчишка, был в нём такой юношеский задор. Но в то же время настоящий джентльмен», — заявила она в беседе с интернет-изданием argumenti.ru.

По словам Созиновой, Абдулов относился к ней по-отечески, оберегал.

«Что ещё вспоминается об Александре Гавриловиче, однажды он сказал мне: всё, Алёна, будем снимать тебя в кино. Это было перед большим проектом Абдулова, но не случилось — его не стало», — сообщила актриса.

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