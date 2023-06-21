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Диетолог Мухина посоветовала не покупать шаурму на открытых уличных площадках

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Диетолог Марият Мухина выразила мнение, что летом повышается вероятность отравиться шаурмой.
Диетолог Мухина посоветовала не покупать шаурму на открытых уличных площадках
  • Gettyimages.ru
  • © izikMd

«У нас есть такие открытые уличные площадки, в которых летом я бы не советовала есть шаурму», — заявила она в беседе с Nation News.

По её словам, нужно быть уверенными, что точка лицензирована и что у всех сотрудников имеется медицинская книжка.

«Уличная еда может быть небезопасна. Поэтому нужно спрашивать документацию. В этом ничего такого нет, потому что мы будем повышать культуру наших уличных торговых точек. Должно быть разрешение Роспотребнадзора, санитарные сертификаты на продукты и на каждые ингредиенты», — уточнила Мухина.

Как отметила эксперт, шаурму не должны готовить там, где проходит передача денег, а монеты и купюры должны храниться подальше от стойки выдачи.

«Лучше всего покупать шаурму в специальных заведениях, а не в стихийных ларьках на колёсах», — считает Мухина.

Она добавила, что все ингредиенты должны храниться в холодильнике.

Ранее диетолог, нутрициолог, терапевт, автор курса «Стройная жизнь» Александра Разаренова в беседе с «Радио 1» дала советы по употреблению ягод. Она напомнила, что в них содержатся сахара, в том числе фруктоза, которая в чрезмерном количестве вредна для людей с заболеваниями печени, избыточным весом и диабетом.

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