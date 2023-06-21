Химик Васильев поделился советами о том, как определить опасность водопроводной воды

Главный технолог BWT кандидат химических наук Андрей Васильев рассказал, как определить, что водопроводная вода опасна.

Об этом сообщает URA.RU.

По словам Васильева, проверить качество воды можно при её отстаивании в течение нескольких часов.

«Самый простой способ выявить загрязняющие примеси — отстоять воду в течение нескольких часов. Вероятно, на дне образуется осадок. Это может быть железо, частицы песка и другие элементы, пагубно влияющие на организм при избытке. Неприятный запах воды — следствие нарушения работы системы водоснабжения, активности бактерий или коррозии в трубах. В результате коррозии труб вода становится ржавой», — уточнил эксперт.

Он также предупредил, что грязная водопроводная вода может навредить здоровью, поэтому человек вправе подать в суд, чтобы устранить несоответствия.

«Ответственность за качество воды несёт водоканал и управляющая компания, а контролируют работу УК, Государственная жилищная инспекция и Роспотребнадзор. Если возникает подозрение, что качество не соответствует установленным нормам, можно провести анализ питьевой воды, чтобы доказать несоответствие. Если опасения подтвердятся, можно подать иск в суд на водоканал или эксплуатирующие организации», — заключил химик.

Ранее в беседе с «Газетой.Ru» эксперт-биохимик технологической компании по производству фильтров для воды «Барьер» Мария Кулешова заявила, что недостаточно очищенная вода может содержать высокий уровень различных примесей, придающих ей специфический привкус или аромат.