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Химик Васильев поделился советами о том, как определить опасность водопроводной воды

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Главный технолог BWT кандидат химических наук Андрей Васильев рассказал, как определить, что водопроводная вода опасна.
Химик Васильев поделился советами о том, как определить опасность водопроводной воды
  • Gettyimages.ru
  • © Liudmila Chernetska

Об этом сообщает URA.RU.

По словам Васильева, проверить качество воды можно при её отстаивании в течение нескольких часов.

«Самый простой способ выявить загрязняющие примеси — отстоять воду в течение нескольких часов. Вероятно, на дне образуется осадок. Это может быть железо, частицы песка и другие элементы, пагубно влияющие на организм при избытке. Неприятный запах воды — следствие нарушения работы системы водоснабжения, активности бактерий или коррозии в трубах. В результате коррозии труб вода становится ржавой», — уточнил эксперт.

Он также предупредил, что грязная водопроводная вода может навредить здоровью, поэтому человек вправе подать в суд, чтобы устранить несоответствия.

«Ответственность за качество воды несёт водоканал и управляющая компания, а контролируют работу УК, Государственная жилищная инспекция и Роспотребнадзор. Если возникает подозрение, что качество не соответствует установленным нормам, можно провести анализ питьевой воды, чтобы доказать несоответствие. Если опасения подтвердятся, можно подать иск в суд на водоканал или эксплуатирующие организации», — заключил химик.

Ранее в беседе с «Газетой.Ru» эксперт-биохимик технологической компании по производству фильтров для воды «Барьер» Мария Кулешова заявила, что недостаточно очищенная вода может содержать высокий уровень различных примесей, придающих ей специфический привкус или аромат.

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