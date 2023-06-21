Гидрометцентр сообщил, что в четырёх регионах Центральной России ожидаются заморозки
Об этом пишет ТАСС.
«Выпущено штормовое предупреждение в связи с тем, что ночью 21 и 22 июня в Тверской, Ярославской, Ивановской, Костромской областях прогнозируются заморозки до -2 °C», — рассказал он.
Синоптик отметил, что заморозки в этих регионах в данный период являются редчайшим явлением.
Ранее заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал о погоде в Москве.