Синоптик Цыганков спрогнозировал тёплую погоду в Москве
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По словам синоптика, в столицу пришла летняя погода, с небольшими колебаниями.
«Сегодня и завтра будет прохладнее +24...+25, потом до +27...+29 в пятницу. С пятницы на субботу пройдёт циклон. После прохождения фронта чуть понизится, температура будет выше нормы, около нормы. Тепло. Небольшие осадки в пятницу, в ночь на воскресенье грозы», — поделился синоптик.
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