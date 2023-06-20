Синоптик Цыганков спрогнозировал тёплую погоду в Москве

Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал о погоде в Москве.

По словам синоптика, в столицу пришла летняя погода, с небольшими колебаниями.

«Сегодня и завтра будет прохладнее +24...+25, потом до +27...+29 в пятницу. С пятницы на субботу пройдёт циклон. После прохождения фронта чуть понизится, температура будет выше нормы, около нормы. Тепло. Небольшие осадки в пятницу, в ночь на воскресенье грозы», — поделился синоптик.

Ранее кардиолог, терапевт Андрей Кондрахин в беседе с Nation News рассказал, как избежать инфаркта в жаркую погоду.