Диетолог Гинзбург посоветовал людям с болезнями сердца не пить кофе в жару

Врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал, кому противопоказано пить кофе в жаркую погоду.

«Если у человека есть артериальная гипертония, имеются перебои в работе сердца и он реагирует на кофе, то для него это нежелательный напиток, тем более в жару», — заявил эксперт в беседе с сайтом «Москва 24».

По его словам, все неприятные эффекты от кофе могут усиливаться в жаркую погоду.

Как отметил Гинзбург, у некоторых кофе способен нарушать терморегуляцию.

«То есть кофе может как бы способствовать перегреванию на жаре. Но это бывает не у всех. Здесь горячий чай, поскольку объём больше, будет действовать едва ли не хуже, чем чашка кофе, так как последняя обычно меньше», — пояснил он.

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