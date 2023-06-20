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Диетолог Гинзбург посоветовал людям с болезнями сердца не пить кофе в жару

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Врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал, кому противопоказано пить кофе в жаркую погоду.
Диетолог Гинзбург посоветовал людям с болезнями сердца не пить кофе в жару
  • Gettyimages.ru
  • © Rene Gamper

«Если у человека есть артериальная гипертония, имеются перебои в работе сердца и он реагирует на кофе, то для него это нежелательный напиток, тем более в жару», — заявил эксперт в беседе с сайтом «Москва 24».

По его словам, все неприятные эффекты от кофе могут усиливаться в жаркую погоду.

Как отметил Гинзбург, у некоторых кофе способен нарушать терморегуляцию.

«То есть кофе может как бы способствовать перегреванию на жаре. Но это бывает не у всех. Здесь горячий чай, поскольку объём больше, будет действовать едва ли не хуже, чем чашка кофе, так как последняя обычно меньше», — пояснил он.

Ранее кардиолог, терапевт Андрей Кондрахин в беседе с Nation News рассказал, как избежать инфаркта в жаркую погоду.

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