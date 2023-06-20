Музыкант Кортнев извинился за непристойный жест в адрес полицейского в Новосибирске
- globallookpress.com
- © Pavel Kashaev
«Я был очень раздосадован и в этом состоянии продемонстрировал непристойный жест в адрес сотрудника полиции, который находился при исполнении, чем его оскорбил. Я сожалею о произошедшем, я приношу извинения, вернее, я уже принёс извинения этому человеку достойному, но делаю это ещё раз публично», — говорит он в видео, размещённом в одной из социальных сетей.
В апреле источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что в Новосибирске в отношении Кортнева из-за инцидента в баре с полицейским расследуется уголовное дело по статье 319 УК (оскорбление представителя власти).
Кортнев ранее сообщил, что будет встречаться со своим адвокатом, и назвал уголовное преследование «абсолютно незаслуженным».