Музыкант Кортнев извинился за непристойный жест в адрес полицейского в Новосибирске

Музыкант, лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев извинился за непристойный жест в адрес полицейского в Новосибирске.

«Я был очень раздосадован и в этом состоянии продемонстрировал непристойный жест в адрес сотрудника полиции, который находился при исполнении, чем его оскорбил. Я сожалею о произошедшем, я приношу извинения, вернее, я уже принёс извинения этому человеку достойному, но делаю это ещё раз публично», — говорит он в видео, размещённом в одной из социальных сетей.

В апреле источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что в Новосибирске в отношении Кортнева из-за инцидента в баре с полицейским расследуется уголовное дело по статье 319 УК (оскорбление представителя власти).

Кортнев ранее сообщил, что будет встречаться со своим адвокатом, и назвал уголовное преследование «абсолютно незаслуженным».