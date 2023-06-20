В Риме состоялась премьера фильма «Миссия невыполнима 7»

В Риме состоялась премьера кинокартины «Миссия: невыполнима. Смертельная расплата, часть 1».

Отмечается, что начало мероприятия было задержано на 90 минут. Причиной стала встреча актёра Тома Круза с премьер-министром Италии Джорджей Мелони в резиденции правительства.

Тем не менее, когда актёр с коллегами по съёмочной площадке прибыл к Auditorium della Conciliazione, их приветствовали аплодисментами, сообщает Variety.

Эксперты крупнейших западных изданий высоко оценили новую часть популярной голливудской франшизы. Критики Collider, Screenrant, Fandango и не только отмечают, что продолжение приключений Итана Ханта — это безупречно снятый боевик со множеством достоинств.

К плюсам ленты отнесли игру Хейли Этвелл («Герцогиня», «Первый мститель: другая война»), сцены погонь и невероятные трюки, в том числе те, которые исполнил Круз.

«Миссия: невыполнима. Смертельная расплата, часть 1» выйдет в прокат 12 июля.

Ранее стало известно, что новая лента Гая Ричи «Переводчик» с Джейком Джилленхолом и Даром Салимом станет доступна подписчикам «Кинопоиска».