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Новый фильм Гая Ричи «Переводчик» выйдет в сети

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Новый фильм знаменитого английского режиссёра Гая Ричи «Переводчик» с Джейком Джилленхолом и Даром Салимом станет доступен подписчикам пакета услуг «Яндекс Плюс» на сервисе «Кинопоиск».
Новый фильм Гая Ричи «Переводчик» выйдет в сети
  • Gettyimages.ru

Фильм будет доступен в двух версиях озвучки, сообщает пресс-служба «Кинопоиска». Помимо кинотеатральной, пользователи также смогут посмотреть фильм в дубляже студии «Кубик в кубе».

Сюжет боевика вращается вокруг американского сержанта, вернувшегося в Афганистан, чтобы спасти переводчика, которому он обязан жизнью. 

Премьера «Переводчика» на «Кинопоиске» состоится 21 июня.

Ранее стало известно, что фильм «Жанна Дюбарри» с Джонни Деппом выйдет в российских кинотеатрах в конце июля.

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