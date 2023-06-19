Новый фильм Гая Ричи «Переводчик» выйдет в сети

Новый фильм знаменитого английского режиссёра Гая Ричи «Переводчик» с Джейком Джилленхолом и Даром Салимом станет доступен подписчикам пакета услуг «Яндекс Плюс» на сервисе «Кинопоиск».

Фильм будет доступен в двух версиях озвучки, сообщает пресс-служба «Кинопоиска». Помимо кинотеатральной, пользователи также смогут посмотреть фильм в дубляже студии «Кубик в кубе».

Сюжет боевика вращается вокруг американского сержанта, вернувшегося в Афганистан, чтобы спасти переводчика, которому он обязан жизнью.

Премьера «Переводчика» на «Кинопоиске» состоится 21 июня.

Ранее стало известно, что фильм «Жанна Дюбарри» с Джонни Деппом выйдет в российских кинотеатрах в конце июля.