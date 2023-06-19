Новый фильм Гая Ричи «Переводчик» выйдет в сети
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Фильм будет доступен в двух версиях озвучки, сообщает пресс-служба «Кинопоиска». Помимо кинотеатральной, пользователи также смогут посмотреть фильм в дубляже студии «Кубик в кубе».
Сюжет боевика вращается вокруг американского сержанта, вернувшегося в Афганистан, чтобы спасти переводчика, которому он обязан жизнью.
Премьера «Переводчика» на «Кинопоиске» состоится 21 июня.
Ранее стало известно, что фильм «Жанна Дюбарри» с Джонни Деппом выйдет в российских кинотеатрах в конце июля.