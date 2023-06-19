Нутрициолог Пурахина: работающие по ночам должны ограничить потребление кофеина
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В беседе с Life.ru эксперт также выразила мнение, что лучше употреблять легкоусвояемые продукты, например фрукты, овощи, белковые продукты, злаки, а потребление кофеина желательно ограничить, чтобы избежать нарушения режима сна и бодрствования.
Кроме того, Пурахина советует пить достаточное количество жидкости, в том числе воду, свежие соки и зелёный чай.
Также рекомендуется ограничить потребление алкоголя и сахара.
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