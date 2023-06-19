Нутрициолог Пурахина: работающие по ночам должны ограничить потребление кофеина

Диетолог-нутрициолог Екатерина Пурахина дала рекомендации тем, кто работает по ночам. Так, она посоветовала планировать рацион заранее, чтобы избежать быстрой еды и перекусов.

В беседе с Life.ru эксперт также выразила мнение, что лучше употреблять легкоусвояемые продукты, например фрукты, овощи, белковые продукты, злаки, а потребление кофеина желательно ограничить, чтобы избежать нарушения режима сна и бодрствования.

Кроме того, Пурахина советует пить достаточное количество жидкости, в том числе воду, свежие соки и зелёный чай.

Также рекомендуется ограничить потребление алкоголя и сахара.

Ранее кардиолог, терапевт Андрей Кондрахин в беседе с Nation News рассказал, как избежать инфаркта в жаркую погоду.