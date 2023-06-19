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Актрису Федосееву-Шукшину перевели из реанимации в палату

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Народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина идёт на поправку. Её перевели из отделения реанимации в палату.
Актрису Федосееву-Шукшину перевели из реанимации в палату
  • РИА Новости

Об этом РИА Новости сообщила дочь актрисы Ольга Шукшина.

«Да, её состояние улучшилось, и она переведена из реанимации в палату... Она восстанавливается потихонечку в палате», — приводит её слова агентство.

Федосеева-Шукшина попала в больницу в начале месяца с подозрением на инсульт. Однако, по словам Ольги Шукшиной, актриса находилась на плановом обследовании. Позднее Шукшина высказалась об ажиотаже в СМИ из-за здоровья матери.

 

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