Актрису Федосееву-Шукшину перевели из реанимации в палату

Народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина идёт на поправку. Её перевели из отделения реанимации в палату.

Об этом РИА Новости сообщила дочь актрисы Ольга Шукшина.

«Да, её состояние улучшилось, и она переведена из реанимации в палату... Она восстанавливается потихонечку в палате», — приводит её слова агентство.

Федосеева-Шукшина попала в больницу в начале месяца с подозрением на инсульт. Однако, по словам Ольги Шукшиной, актриса находилась на плановом обследовании. Позднее Шукшина высказалась об ажиотаже в СМИ из-за здоровья матери.