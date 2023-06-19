Актрису Федосееву-Шукшину перевели из реанимации в палату
- РИА Новости
Об этом РИА Новости сообщила дочь актрисы Ольга Шукшина.
«Да, её состояние улучшилось, и она переведена из реанимации в палату... Она восстанавливается потихонечку в палате», — приводит её слова агентство.
Федосеева-Шукшина попала в больницу в начале месяца с подозрением на инсульт. Однако, по словам Ольги Шукшиной, актриса находилась на плановом обследовании. Позднее Шукшина высказалась об ажиотаже в СМИ из-за здоровья матери.