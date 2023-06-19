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Диетолог Ефимова: невозможно получить передозировку витамина D под воздействием солнечного света

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Эксперт по здоровому питанию Анастасия Ефимова, нутрициолог, врач-диетолог многопрофильного медицинского центра, заявила, что невозможно получить передозировку витамина D под воздействием солнечного света, но есть ряд факторов, влияющих на его выработку в организме.
Диетолог Ефимова: невозможно получить передозировку витамина D под воздействием солнечного света
  • Gettyimages.ru

«Например, время суток, погодные условия (скажем, облачность), высота рельефа, цвет кожи, загрязнение воздуха (смог ограничивает доступ ультрафиолета). Но основная рекомендация действительно такая: достаточно ежедневного пребывания на солнце 10—15 минут», — сказала эксперт в беседе с сайтом kp.ru.

По её словам, кожу нужно защищать с помощью кремов с SPF. Как отметила Ефимова, солнцезащитный фактор может препятствовать образованию витамина D, но даже если активно использовать такие средства, то всё равно остаются участки чистой кожи — их достаточно для синтеза витамина.

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