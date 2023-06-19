В Ярославской области найдено тело провалившегося под лёд брата основателя Cream Soda

Тело брата основателя группы Cream Soda Дмитрия Свиргунова найдено в Ярославской области, сообщил РИА Новости представитель СУ СК России по региону.

«В рамках поисковых мероприятий в реке Волге в районе деревни Новые Ченцы найдено тело Романа Свиргунова, при нём был паспорт», — рассказал собеседник агентства.

Тело было найдено 17 июня, погибшего уже опознали родственники.

20 марта один из основателей российской музыкальной группы Cream Soda Дмитрий Свиргунов провалился под лёд и утонул. Инцидент произошёл в Ярославской области, селе Диево-Городище.

Музыкант с друзьями гулял по замёрзшей Волге.

Когда лёд треснул, пятерых из компании унесло течением реки. Двух человек нашли сразу, один из них скончался в машине скорой помощи.

Cream Soda известна широкой публике благодаря хитам «Никаких больше вечеринок» и «Плачу на техно».