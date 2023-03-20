«У нас произошла трагедия»: основатель группы Cream Soda Дмитрий Свиргунов утонул, провалившись под лёд

Один из основателей российской музыкальной группы Cream Soda Дмитрий Свиргунов провалился под лёд и утонул. Инцидент произошёл в Ярославской области, селе Диево-Городище. Музыкант с друзьями гулял по замёрзшей Волге. Когда лёд треснул, пятерых из компании унесло течением реки. Двух человек нашли сразу, один из них скончался в машине скорой помощи. Cream Soda известна широкой публике благодаря хитам «Никаких больше вечеринок» и «Плачу на техно».

В селе Диево-Городище Ярославской области под лёд провалились пять человек, в том числе 35-летний основатель российской группы Cream Soda Дмитрий Свиргунов (Dima Nova).

Информация об инциденте появилась в официальном Telegram-канале коллектива. В ночь с 19 на 20 марта Дмитрий с братом и восемью друзьями гулял по замёрзшей Волге. Лёд треснул, и пятерых унесло течением.

«Сегодня ночью у нас произошла трагедия. Наш Дима Нова в компании друзей гулял по Волге и провалился под лёд», — говорится в сообщении.

Известно, что два человека смогли выбраться — это Валерия Дерман и 27-летний музыкант Аристарх Ухтомский. Как сообщает портал 76.RU, Ухтомский был в критическом состоянии и скончался после приезда врачей. Остальные считались пропавшими без вести. На поиски Дмитрия Свиргунова, его брата и Георгия Киселёва отправились спасатели и водолазы.

«Диму, его брата Рому и друга Гошу Киселёва до сих пор ищет МЧС. Аристарха, нашего друга, который тоже провалился под лёд, удалось достать, но не удалось спасти», — сообщили в Telegram-канале группы.

Позднее в 40 метрах от полыньи было обнаружено, предположительно, тело Дмитрия. Поиски ещё двух молодых людей продолжаются.

«Сейчас течение поменьше, водолазы работают до сих пор. Пока воздух будет, будем работать. Воздух кончится — уедем», — цитирует «Газета.ру» начальника регионального Центра обеспечения действий по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Олега Беловошина.

Как рассказал RT местный житель, у основателя группы Cream Soda Дмитрия Свиргунова был дом в Ярославской области. Там он жил и отдыхал с другими участниками проекта, а также писал музыку в специально оборудованной студии.

«Дом в посёлке принадлежал его матери. Вчера ещё можно было гулять по льду реки, но солнце палило очень — могло и подтопить», — добавил собеседник RT.

На момент основания музыкальная группа Cream Soda состояла из трёх участников — Ильи Гадаева, Дмитрия Свиргунова и Анны Романовской.

В 2012 году Илья и Дмитрий основали экспериментальный проект и дали ему название Cream Soda. В 2016-м артисты выпустили первый альбом — «Пожар». В работе над ним приняла участие знакомая музыкантов Анна Романовская. В 2017 году она стала постоянной участницей коллектива.

Широкую популярность группа завоевала благодаря таким трекам, как «Плачу на техно» (кавер песни группы «Грибы») и «Никаких больше вечеринок».

В 2022 году Анна Романовская покинула коллектив. Дмитрий и Илья в октябре того же года выпустили сингл «Метаискренность». Сами музыканты назвали это фэнтези-эпосом, посвящённым планете Земля. Участники группы сняли видеоклип в четырёх сериях, последний из которых был опубликован в феврале 2023 года.