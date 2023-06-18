Синоптик Вильфанд рассказал о погоде в Москве на следующей неделе

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с RT рассказал о погоде в Москве на предстоящей рабочей неделе.

Специалист отметил, что в первую половину рабочей недели после по-настоящему жарких выходных погода будет «идти по расписанию».

«В понедельник, вторник и среду погода будет соответствовать климатическим параметрам, характерным для конца второй — начала третьей декады. Это означает, что дневные температуры будут находиться в диапазоне +23…+25 °С», — рассказал Вильфанд.

Он также сообщил, что ночные температуры станут более умеренными.

«В первые три дня следующей недели ночные температуры будут находиться в диапазоне +8…+10 °С. Поскольку подстилающая поверхность будет охлаждаться, будет заметный суточный ход более 15 °С. Почти как в континентальном климате», — добавил синоптик.

По его словам, согласно предварительным прогнозам, во второй половине недели москвичей ждёт повышение температуры.

«Сильных осадков не прогнозируется, но в среду и четверг местами возможны небольшие осадки. Температура воздуха будет постепенно повышаться и опять будет приближаться к +26…+27 °С. Ночные температуры перевалят через десятиградусную отметку. Температура воды в водоёмах также перевалила через десятиградусную отметку. Так что пусть и с запозданием, но наступает очень комфортный сезон, можно будет купаться», — заключил собеседник RT.

Ранее стало известно, что в Москве в пятницу, 16 июня, из-за жары был объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности.