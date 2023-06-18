В Бразилии в результате наводнений погибли 11 человек

Одиннадцать человек погибли в результате наводнений в бразильском штате Риу-Гранди-ду-Сул, которые вызвал внетропический циклон.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на службу гражданской защиты штата.

Также отмечается, что 20 человек пропали без вести.

По данным агентства, более 600 человек были эвакуированы из своих домов. Без света остаются около 120 тыс. домов и предприятий.

Ранее в Афганистане один человек погиб и ещё трое пострадали из-за сильных дождей.

Также в результате наводнений, вызванных сильными дождями в Пакистане, погибли по меньшей мере 25 человек.