Режиссёр Александр Сокуров рассказал о своём самочувствии

Режиссёр Александр Сокуров 14 июня подтвердил, что находится в больнице. Он отметил, что чувствует себя «терпимо».

«Ничего, терпимо. Не могу говорить. Да, в больнице. Всё хорошо», — сказал 72-летний режиссёр в беседе с «Известиями».

Помощница режиссёра Маргарита Афонина также подтвердила, что Сокуров чувствует себя нормально.

«Его самочувствие нормальное, это не экстренная, а плановая проверка», — уточнила она.

Ранее сообщалось, что певец Стас Пьеха госпитализирован из-за плохого самочувствия в Боткинскую больницу Москвы.