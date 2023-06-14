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Режиссёр Александр Сокуров рассказал о своём самочувствии

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Режиссёр Александр Сокуров 14 июня подтвердил, что находится в больнице. Он отметил, что чувствует себя «терпимо».
Режиссёр Александр Сокуров рассказал о своём самочувствии
  • Legion-Media
  • © Usoev Gennady

«Ничего, терпимо. Не могу говорить. Да, в больнице. Всё хорошо», — сказал 72-летний режиссёр в беседе с «Известиями».

Помощница режиссёра Маргарита Афонина также подтвердила, что Сокуров чувствует себя нормально.

«Его самочувствие нормальное, это не экстренная, а плановая проверка», — уточнила она.

Ранее сообщалось, что певец Стас Пьеха госпитализирован из-за плохого самочувствия в Боткинскую больницу Москвы.

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