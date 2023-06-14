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Студенты московской Академии джаза выступят на ежегодном фестивале Moscow Jazz Fest

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Студенты столичной Академии джаза примут участие в фестивале Moscow Jazz Fest. Мероприятие пройдёт на концертных городских площадках с 19 по 25 июня.

Об этом сообщает телеканал «360».

22 июня зрители смогут насладиться выступлением концертного биг-бенда Академии джаза под руководством Павла Овчинникова в парке искусств «Музеон», 24 июня на ВДНХ коллектив Jazz Girls представит джазовые композиции, произведения в стиле соул, а также исполнит эстрадную музыку.

В парке «Зарядье» состоится выступление учебного биг-бенда под управлением Дениса Мельникова.

Подробную программу можно узнать на сайте фестиваля.

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