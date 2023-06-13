Российский блогер сочинил патриотическую песню, вдохновившись хитом группы «Любэ»
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«В последнее время я много путешествовал по родным краям, смотрел за тем, как живут люди и у кого какие ценности. Так я загорелся новым личным проектом, посвящённым душе русского человека. Сегодня я ощущаю потребность в выражении любви к Родине, и это чувство нашло выражение в релизе «Души русской», — поделился Ковалёв.
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