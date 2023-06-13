Российский блогер сочинил патриотическую песню, вдохновившись хитом группы «Любэ»

Музыкант и блогер Алексей Ковалёв из Белгорода выпустил песню «Душа русская». Сочиняя композицию, певец вдохновлялся хитом «Любэ» «От Волги до Енисея», сообщает пресс-служба артиста.

«В последнее время я много путешествовал по родным краям, смотрел за тем, как живут люди и у кого какие ценности. Так я загорелся новым личным проектом, посвящённым душе русского человека. Сегодня я ощущаю потребность в выражении любви к Родине, и это чувство нашло выражение в релизе «Души русской», — поделился Ковалёв.

Ранее стало известно первоначальное название песни Bohemian Rhapsody группы Queen.