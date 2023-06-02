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Стало известно первоначальное название композиции Queen Bohemian Rhapsody

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Известная композиция рок-группы Queen Bohemian Rhapsody изначально называлась Mongolian Rhapsody.
Стало известно первоначальное название композиции Queen Bohemian Rhapsody
  • Gettyimages.ru

Как сообщает Sky News, первоначальное и исправленное названия песни отражены в черновиках лидера группы Фредди Меркьюри. Артист перечеркнул «монгольскую» часть, написанную карандашом, и заменил на «богемскую». Запись была сделана в 1974-м на бланке с напечатанным календарём. В студии «Богемская рапсодия» была записана в 1975 году.

Рукописи Меркьюри выставлены на торги аукционным домом Sotheby's, в распоряжении которого имеются более полутора тысяч других личных вещей артиста.

Покупателям 15 страниц с записями музыканта, в том числе и песен, обойдётся в $1,5 млн. Аукцион стартует 6 сентября.

Ранее иноагент Noize MC был оштрафован за отсутствие маркировки во «ВКонтакте».

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