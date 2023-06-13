Артисты посетили больницы Донбасса в рамках марафона агитбригады «Русского Радио»
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Марафон в поддержку российских военных проходит второй год, в том числе на прифронтовых и присоединённых территориях, сообщает пресс-служба «Русской Медиагруппы».
В отделение недоношенных младенцев горбольницы Донецка №3 артисты привезли специальные облучатели для лечения постродовой желтухи, передали медицинскую мебель для пациентов.
Также они посетили Центр охраны материнства и детства в Донецке и республиканскую больницу в Луганске, где прошла церемония награждения медперсонала, приехавшего из разных районов ЛНР.
Елена Север, ЮрКисс и ВладиМир передали больнице коляски для перевозки раненых, в том числе электрические, и дали концерт совместно с группой «Земляне».