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Артисты посетили больницы Донбасса в рамках марафона агитбригады «Русского Радио»

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Певица, актриса и телеведущая Елена Север вместе со своими сыновьями, исполнителями ЮрКиссом и ВладиМиром, в преддверии Дня медицинского работника посетили клиники Донбасса. Поездка прошла в рамках патриотического марафона агитбригады «Русского Радио».
Артисты посетили больницы Донбасса в рамках марафона агитбригады «Русского Радио»
  • Gettyimages.ru

Марафон в поддержку российских военных проходит второй год, в том числе на прифронтовых и присоединённых территориях, сообщает пресс-служба «Русской Медиагруппы».

В отделение недоношенных младенцев горбольницы Донецка №3 артисты привезли специальные облучатели для лечения постродовой желтухи, передали медицинскую мебель для пациентов.

Также они посетили Центр охраны материнства и детства в Донецке и республиканскую больницу в Луганске, где прошла церемония награждения медперсонала, приехавшего из разных районов ЛНР.

Елена Север, ЮрКисс и ВладиМир передали больнице коляски для перевозки раненых, в том числе электрические, и дали концерт совместно с группой «Земляне».

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