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Путин поздравил актёра Сергея Маковецкого с юбилеем

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Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста Сергея Маковецкого с 65-летием и отметил самобытный талант и мастерство актёра.
Путин поздравил актёра Сергея Маковецкого с юбилеем
  • РИА Новости

«Вы добились успеха на творческом поприще, покорили зрителей самобытным талантом, высочайшим классом актёрского мастерства, разнообразием блистательно сыгранных ролей и, конечно, преданным, подвижническим служением избранному делу», — говорится в сообщении главы государства, опубликованном на сайте Кремля.

Кроме того, Путин пожелал артисту доброго здоровья, вдохновения и новых работ.

Сергей Маковецкий родился 13 июня 1958 года в Киеве. После окончания Театрального училища им. Бориса Щукина в 1980 году был принят в труппу Театра им. Евгения Вахтангова.

Кинокарьера актёра началась в начале 1980-х. Артист исполнил центральные роли в таких картинах, как «Про уродов и людей», «Брат 2», «72 метра», «Жмурки», «Гибель империи», «Ликвидация», «Поп», «Праведник» и других.

Среди множества наград актёра — Государственная премия России, премии «Ника» и «Золотой орёл», ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени и Почёта.

Ранее Путин назвал фильм «Вызов» прорывом в мировом кино.

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