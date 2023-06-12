Гидрометцентр: заморозки ожидаются в 11 регионах России в ближайшие ночи
- РИА Новости
Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«13 и 14 июня прогнозируются заморозки в тех регионах, где почти 15 дней была жара до 35—40 °С, — Томская, Новосибирская, Кемеровская области», — цитирует его ТАСС.
Вильфанд отметил, что заморозки также ожидаются в Челябинской, Свердловской, Курганской, Иркутской и Тюменской областях, Татарстане, Башкортостане и Пермском крае.
Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, когда в водоёмах Центральной России можно будет открывать купальный сезон.
По его словам, купание там станет возможным, когда среднесуточная температура воздуха на протяжении хотя бы пяти дней будет держаться на уровне +20 °С.