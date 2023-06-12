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Гидрометцентр: заморозки ожидаются в 11 регионах России в ближайшие ночи

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В ближайшие ночи в 11 регионах России ожидаются заморозки.
Гидрометцентр: заморозки ожидаются в 11 регионах России в ближайшие ночи
  • РИА Новости

Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«13 и 14 июня прогнозируются заморозки в тех регионах, где почти 15 дней была жара до 35—40 °С, — Томская, Новосибирская, Кемеровская области», — цитирует его ТАСС.

Вильфанд отметил, что заморозки также ожидаются в Челябинской, Свердловской, Курганской, Иркутской и Тюменской областях, Татарстане, Башкортостане и Пермском крае.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, когда в водоёмах Центральной России можно будет открывать купальный сезон.

По его словам, купание там станет возможным, когда среднесуточная температура воздуха на протяжении хотя бы пяти дней будет держаться на уровне +20 °С.

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