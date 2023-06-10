Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Лайма Вайкуле сообщила, что Вера Брежнева живёт в Латвии

Короткая ссылка
Уехавшая из России певица Вера Брежнева обосновалась в Латвии, сообщила латвийская исполнительница Лайма Вайкуле.

«Вера в Риге. Она живёт недалеко от меня. Она будет петь у меня на фестивале», — цитирует Вайкуле РИА Новости.

Отмечается, что ранее бывшая участница проекта «ВИА Гра» Брежнева публично осудила СВО на Украине и покинула Россию. 

Ранее певица Вайкуле высказалась о своём непонимании того, для чего нужны памятники павшим солдатам Великой Отечественной войны.

Также сообщалось, что Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск телеведущего Максима Галкина* с требованием снять с него статус иноагента.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 16.09.2022.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить