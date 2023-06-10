Лайма Вайкуле сообщила, что Вера Брежнева живёт в Латвии

Уехавшая из России певица Вера Брежнева обосновалась в Латвии, сообщила латвийская исполнительница Лайма Вайкуле.

«Вера в Риге. Она живёт недалеко от меня. Она будет петь у меня на фестивале», — цитирует Вайкуле РИА Новости.

Отмечается, что ранее бывшая участница проекта «ВИА Гра» Брежнева публично осудила СВО на Украине и покинула Россию.

Ранее певица Вайкуле высказалась о своём непонимании того, для чего нужны памятники павшим солдатам Великой Отечественной войны.

Также сообщалось, что Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск телеведущего Максима Галкина* с требованием снять с него статус иноагента.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 16.09.2022.