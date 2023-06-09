Психолог рассказала, что способность к сопереживанию помогает развить интуицию

Развивая интуицию, человек становится более чувствительным, она всегда базируется в первую очередь на эмпатии, рассказала психолог Юлия Погребинская.

«Хорошая интуиция базируется в первую очередь на эмпатии. Если присутствует намерение развивать интуитивные способности, необходимо начать с того, чтобы уделять своей персоне меньше внимания и больше переключаться на других людей, их чувства и состояния. Эмпатия — это не только природное качество, но и навык, который нарабатывается. Когда мы смещаем фокус внимания с эгоцентризма и начинаем подмечать окружающие нас нюансы, мы расширяем свои способности восприятия», — сказала она в беседе с «Газета.Ru».

По её словам, развивая интуицию, люди становятся более тонкими и чувствительными.

Ранее психолог Людмила Суздальцева в беседе с ФАН рассказала об особенностях развития психосоматических болезней.