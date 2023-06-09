МЧС предупреждает о ливне, грозе и граде в Москве 9 июня

Во второй половине дня 9 июня в Москве ожидается ливень, гроза, град и ветер с порывами до 17 м/с, сообщает столичный главк МЧС.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 16 до 22 часов 9 июня в Москве ожидается ливневый дождь, местами гроза, град, шквалистое усиление ветра при грозе с порывами до 17 м/с», — говорится в сообщении ведомства.

Водителям рекомендуется снизить скорость при движении, не парковать машины вблизи деревьев.

Пешеходам советуют обходить шаткие конструкции, рекламные щиты.

Ранее заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал о погоде в столице в выходные.