МЧС предупреждает о ливне, грозе и граде в Москве 9 июня
- РИА Новости
«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 16 до 22 часов 9 июня в Москве ожидается ливневый дождь, местами гроза, град, шквалистое усиление ветра при грозе с порывами до 17 м/с», — говорится в сообщении ведомства.
Водителям рекомендуется снизить скорость при движении, не парковать машины вблизи деревьев.
Пешеходам советуют обходить шаткие конструкции, рекламные щиты.
Ранее заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал о погоде в столице в выходные.