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МЧС предупреждает о ливне, грозе и граде в Москве 9 июня

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Во второй половине дня 9 июня в Москве ожидается ливень, гроза, град и ветер с порывами до 17 м/с, сообщает столичный главк МЧС.
МЧС предупреждает о ливне, грозе и граде в Москве 9 июня
  • РИА Новости

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 16 до 22 часов 9 июня в Москве ожидается ливневый дождь, местами гроза, град, шквалистое усиление ветра при грозе с порывами до 17 м/с», — говорится в сообщении ведомства.

Водителям рекомендуется снизить скорость при движении, не парковать машины вблизи деревьев.

Пешеходам советуют обходить шаткие конструкции, рекламные щиты.

Ранее заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал о погоде в столице в выходные.

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