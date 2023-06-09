Более 100 мероприятий запланировано в столице по случаю Дня России

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице запланировано свыше 100 мероприятий ко Дню России.

Об этом информирует «Вечерняя Москва».

«Накануне праздника и в сам День России, 12 июня, по всей Москве пройдут официальные и неформальные мероприятия. Традиционно программа очень насыщенная — более 100 мероприятий для москвичей и гостей столицы», — сообщил мэр в своём личном блоге.

Так, к примеру, в музее-заповеднике «Коломенское» состоится ежегодный музыкальный фестиваль «Россия», а в парке «Зарядье» стартует киномарафон «Они сражались за Родину» от «Москино».

Ранее академик РАН врач-эпидемиолог, политик Геннадий Онищенко в колонке для ФАН заявил, что День России и День медработника связывает общая цель — сохранение государства.