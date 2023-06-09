«VK Порталы» появятся накануне Дня России и будут работать с 10 по 18 июня. Об этом сообщает пресс-служба VK.

Отмечается, что интерактивные инсталляции, которые свяжут между собой регионы России, появятся в десяти городах. В 2023 году «VK Порталы» обновились: теперь прохожие смогут не только пообщаться с жителями других городов, но и станцевать с маскотами в режиме реального времени, отправить стикеры и примерить маски. Видеосвязь соединит Дербент, Иркутск, Москву, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Самару, Ставрополь, Хабаровск, Челябинск и Якутск.

Чтобы пообщаться с жителем другого города, прохожему достаточно подойти к экрану и поприветствовать собеседника. Связаться можно будет с любым регионом: города на «VK Порталах» будут сменять друг друга на протяжении всего дня. Таким образом житель Москвы, например, сможет утром поговорить с Хабаровском, а через час — уже с Якутском.

Ранее сообщалось, что «VK Клипы» подвели итоги третьего года работы.