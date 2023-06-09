Астролог Шустина: подобранные по знаку зодиака команды сотрудников работают эффективнее

Астролог Евгения Шустина рассказала, представители каких знаков зодиака могут эффективнее всего сотрудничать в коллективе.

Идеальными коллегами будут люди знаков, дополняющих друг друга, сообщила она в разговоре с «Москвой 24».

«Овны составят хорошую компанию Близнецам и Водолеям, Тельцы — Ракам и Рыбам. Близнецы дополняют Овнов и Львов, Раки — Тельцов и Дев, Львы — Близнецов и Весов, а Девы — Раков и Скорпионов», — поделилась Шустина.

По её словам, Весы покажут лучшие результаты в паре со Львами и Стрельцами, Скорпионы — с Девами и Козерогами, Стрельцы — с Весами и Водолеями, Козероги — с Рыбами и Скорпионами.

Для Водолеев идеальными напарниками станут Стрельцы и Овны, а Рыбы будут эффективны в паре с Тельцами и Козерогами, заключила астролог.

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