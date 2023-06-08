Новый сезон «Книжных аллей» откроется 9 июня в Петербурге

Новый сезон «Книжных аллей» откроется в Санкт-Петербурге в пятницу, 9 июня. На Малой Конюшенной улице будет представлено более 10 тыс. новинок и бестселлеров отечественных издательств.

Об этом сообщает «Петербургский дневник».

Также запланирована развлекательная программа. Мероприятия будут проходить со среды по субботу.

«В этом году гостей приятно удивит оригинальная архитектура пространства. Автором концепции арт-пространства стал архитектор Евгений Спирин. Задачей, с которой блестяще справился проектировщик, было органичное включение книжного городка в жизнь пешеходной исторической улицы», — заявил губернатор Александр Беглов.

«Книжные аллеи» будут открыты до 10 сентября.

Ранее «Радио 1» сообщало, что первый этап фестиваля «Город танцует в парках» посетили более 40 тыс. зрителей.