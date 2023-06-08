Новый сезон «Книжных аллей» откроется 9 июня в Петербурге
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Об этом сообщает «Петербургский дневник».
Также запланирована развлекательная программа. Мероприятия будут проходить со среды по субботу.
«В этом году гостей приятно удивит оригинальная архитектура пространства. Автором концепции арт-пространства стал архитектор Евгений Спирин. Задачей, с которой блестяще справился проектировщик, было органичное включение книжного городка в жизнь пешеходной исторической улицы», — заявил губернатор Александр Беглов.
«Книжные аллеи» будут открыты до 10 сентября.
Ранее «Радио 1» сообщало, что первый этап фестиваля «Город танцует в парках» посетили более 40 тыс. зрителей.