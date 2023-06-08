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Новый сезон «Книжных аллей» откроется 9 июня в Петербурге

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Новый сезон «Книжных аллей» откроется в Санкт-Петербурге в пятницу, 9 июня. На Малой Конюшенной улице будет представлено более 10 тыс. новинок и бестселлеров отечественных издательств.
Новый сезон «Книжных аллей» откроется 9 июня в Петербурге
  • Gettyimages.ru
  • © Walter Bibikow

Об этом сообщает «Петербургский дневник».

Также запланирована развлекательная программа. Мероприятия будут проходить со среды по субботу.

«В этом году гостей приятно удивит оригинальная архитектура пространства. Автором концепции арт-пространства стал архитектор Евгений Спирин. Задачей, с которой блестяще справился проектировщик, было органичное включение книжного городка в жизнь пешеходной исторической улицы», — заявил губернатор Александр Беглов.

«Книжные аллеи» будут открыты до 10 сентября.

Ранее «Радио 1» сообщало, что первый этап фестиваля «Город танцует в парках» посетили более 40 тыс. зрителей.

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