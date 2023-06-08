Специалисты Пырьева и Мешкова рассказали, как сформировать здоровые пищевые привычки у детей
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В беседе с сайтом kp.ru эксперты отметили, что важную роль играет хорошее настроение за столом, общая благожелательность и удовольствие от процесса. Также рекомендуется позволить ребёнку самому решать, что и сколько он хочет съесть.
Кроме того, желательно придерживаться регулярного графика питания и помнить, что рядом с обеденным столом не должно быть телевизора и компьютера.
Ещё один совет — поощрять участие детей в готовке. Также нужно стараться держать дома только полезные продукты.
Ранее Марият Мухина в беседе с Nation News рассказала, как питаться людям после 50 лет, чтобы сохранить здоровье.