Специалисты Пырьева и Мешкова рассказали, как сформировать здоровые пищевые привычки у детей

Кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, диетолог, заведующая лабораторией возрастной нутрициологии ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Екатерина Пырьева и заведующая кафедрой дифференциальной психологии и психофизиологии факультета «Клиническая и специальная психология» МГППУ, профессор, кандидат психологических наук Татьяна Мешкова рассказали, что поможет детям сформировать здоровые отношения с едой.

В беседе с сайтом kp.ru эксперты отметили, что важную роль играет хорошее настроение за столом, общая благожелательность и удовольствие от процесса. Также рекомендуется позволить ребёнку самому решать, что и сколько он хочет съесть.

Кроме того, желательно придерживаться регулярного графика питания и помнить, что рядом с обеденным столом не должно быть телевизора и компьютера.

Ещё один совет — поощрять участие детей в готовке. Также нужно стараться держать дома только полезные продукты.

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