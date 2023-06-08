Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Специалист Верис посоветовал не брать в дорогу молочные продукты

Короткая ссылка
Эксперт по диетическому питанию и менеджер по продукту компании FITKIT Артём Верис дал советы по выбору продуктов в дорогу. По его словам, не стоит брать с собой молочные и кисломолочные продукты, поскольку при неправильном хранении они быстро испортятся.
Специалист Верис посоветовал не брать в дорогу молочные продукты
  • Gettyimages.ru
  • © sergeyryzhov

В беседе с «Газетой.Ru» эксперт отметил, что могут быстро испортиться варёные колбасы и сосиски. Заменить их можно на запечённое мясо.

«Также не рекомендуется брать с собой в дорогу солёные снеки: сухарики, чипсы, орехи, копчёные сыры. Они вызывают жажду и задерживают жидкость в организме, что приводит к нарушению водно-солевого обмена и отёкам», — сообщил Верис.

По его мнению, в качестве альтернативы можно использовать обычные орехи без специй, а также овощные палочки.

«Чтобы чувствовать себя в путешествии комфортно и не переживать о съеденном, необходимо рассчитать оптимальное соотношение белков, жиров и углеводов и внедрить их в свой дорожный рацион», — добавил эксперт.

Ранее Марият Мухина в беседе с Nation News рассказала, как питаться людям после 50 лет, чтобы сохранить здоровье.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить