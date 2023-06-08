Специалист Верис посоветовал не брать в дорогу молочные продукты

Эксперт по диетическому питанию и менеджер по продукту компании FITKIT Артём Верис дал советы по выбору продуктов в дорогу. По его словам, не стоит брать с собой молочные и кисломолочные продукты, поскольку при неправильном хранении они быстро испортятся.

В беседе с «Газетой.Ru» эксперт отметил, что могут быстро испортиться варёные колбасы и сосиски. Заменить их можно на запечённое мясо.

«Также не рекомендуется брать с собой в дорогу солёные снеки: сухарики, чипсы, орехи, копчёные сыры. Они вызывают жажду и задерживают жидкость в организме, что приводит к нарушению водно-солевого обмена и отёкам», — сообщил Верис.

По его мнению, в качестве альтернативы можно использовать обычные орехи без специй, а также овощные палочки.

«Чтобы чувствовать себя в путешествии комфортно и не переживать о съеденном, необходимо рассчитать оптимальное соотношение белков, жиров и углеводов и внедрить их в свой дорожный рацион», — добавил эксперт.

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