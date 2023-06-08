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В сети вышел трейлер четвёртой части «Неудержимых»

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В сети опубликован русскоязычный трейлер боевика «Неудержимые 4» с Джейсоном Стейтемом и Сильвестром Сталлоне в главных ролях.
В сети вышел трейлер четвёртой части «Неудержимых»
  • Legion-Media

Ролик опубликован на YouTube-канале кинопрокатчика Global Film. Герой Сталлоне Барни Росс обращается за помощью к персонажу Стейтема Ли Кристмасу в борьбе с террористами, захватившими грузовое судно с дальнобойными ракетами. В битву также вступают Дольф Лундгрен, Энди Гарсиа, Меган Фокс, 50 Cent и другие голливудские звёзды.

По сюжету отряд «Неудержимые» получает задание обезвредить мировых преступников и предотвратить потенциальную третью мировую войну.

Ранее стало известно, что фильм «Неудержимые 4» выйдет в России. 

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