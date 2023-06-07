Начался приём заявок на первый республиканский конкурс «Книжный Крым»

Открыт приём заявок на первый республиканский конкурс «Книжный Крым». Он продлится до 20 августа.

Об этом сообщает «Крым 24».

Инициатор проведения конкурса — Министерство внутренней политики, информации и связи региона.

Издательства и типографии могут представить свои издания, выпущенные в 2022 году, в шести номинациях, среди которых «Уникальный Крым», «Детский Крым», «Знать и помнить», «Арт-книга», «Искусство книгопечатания» и «Лучшая крымская книга».

Ранее URA.RU передавало, что в Челябинске 6 июня, в день рождения А.С. Пушкина, прошла культурно-просветительская акция «Читаем Пушкина на разных языках».