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Начался приём заявок на первый республиканский конкурс «Книжный Крым»

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Открыт приём заявок на первый республиканский конкурс «Книжный Крым». Он продлится до 20 августа.
Начался приём заявок на первый республиканский конкурс «Книжный Крым»
  • Gettyimages.ru
  • © Dmitry Marchenko / EyeEm

Об этом сообщает «Крым 24».

Инициатор проведения конкурса — Министерство внутренней политики, информации и связи региона.

Издательства и типографии могут представить свои издания, выпущенные в 2022 году, в шести номинациях, среди которых «Уникальный Крым», «Детский Крым», «Знать и помнить», «Арт-книга», «Искусство книгопечатания» и «Лучшая крымская книга».

Ранее URA.RU передавало, что в Челябинске 6 июня, в день рождения А.С. Пушкина, прошла культурно-просветительская акция «Читаем Пушкина на разных языках».

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