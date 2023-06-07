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Диетолог Мухина назвала талую воду лучшей для утоления жажды

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Врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина выразила мнение, что лучшей водой для утоления жажды является талая.
Диетолог Мухина назвала талую воду лучшей для утоления жажды
  • Gettyimages.ru
  • © Wataru Yanagida

«Идеальная вода для питья — та, которую мы заморозили, а потом она растаяла. Таким образом вода становится структурированной, как в овощах и фруктах», — заявила она в беседе с сайтом «Москва 24».

По её словам, важно учитывать, что избыток любой воды может быть вреден, поэтому важно соблюдать меру.

«У нас сейчас такой тренд — здоровый образ жизни. И люди пьют очень много воды», — напомнила Мухина.

Ранее Марият Мухина в беседе с Nation News рассказала, как питаться людям после 50 лет, чтобы сохранить здоровье.

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