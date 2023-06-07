Собянин: фестиваль «Времена и эпохи» пройдёт в Москве 8—12 июня

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что исторический фестиваль «Времена и эпохи» пройдёт в столице в преддверии Дня России, с 8 по 12 июня.

Для фестиваля подготовили 41 площадку, четыре из них впервые разместят в парках, передаёт НТВ.

В программе фестиваля отражены важные исторические вехи: 1035 лет победе князя Владимира под Херсонесом, 315 лет разгрому шведской армии у деревни Лесной, 240 лет Манифесту о присоединении Крыма к России.

В праздничных мероприятиях примут участие более 1,3 тыс. реконструкторов со всей страны. Для гостей проведут 1 тыс. часов мастер-классов, свыше 80 спортивных программ.

Ранее НСН сообщала, что первый Московский летний музыкальный фестиваль «Зарядье» пройдёт с 1 июня по 2 июля.