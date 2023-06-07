В Челябинской области площадь выгоревшего за сутки леса достигла почти 165 га

В Челябинской области сгорело 164,3 га лесного фонда по итогам минувшего дня, 6 июня.

Об этом пишет URA.RU со ссылкой на пресс-службу Главного управления лесами региона.

«Вчера ликвидировано 16 пожаров на территории лесного фонда региона. Общая площадь составила 164,3 га», — говорится в сообщении.

Наряду с этим стало известно, что в Оренбургской области количество территорий с высоким классом пожарной опасности сократилось с 22 до 18. Об этом информирует RIA56.

В Оренбурге, Орске, Бузулуке, Бугуруслане и ещё ряде территорий в среду, 7 июня, сохраняется пятый класс пожарной опасности.

Ранее сообщалось, что запрет на посещение лесов в Омской области продлён до конца июня для обеспечения пожарной безопасности.