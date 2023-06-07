Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

В Челябинской области площадь выгоревшего за сутки леса достигла почти 165 га

Короткая ссылка
В Челябинской области сгорело 164,3 га лесного фонда по итогам минувшего дня, 6 июня.
В Челябинской области площадь выгоревшего за сутки леса достигла почти 165 га
  • РИА Новости

Об этом пишет URA.RU со ссылкой на пресс-службу Главного управления лесами региона.

«Вчера ликвидировано 16 пожаров на территории лесного фонда региона. Общая площадь составила 164,3 га», — говорится в сообщении.

Наряду с этим стало известно, что в Оренбургской области количество территорий с высоким классом пожарной опасности сократилось с 22 до 18. Об этом информирует RIA56.

В Оренбурге, Орске, Бузулуке, Бугуруслане и ещё ряде территорий в среду, 7 июня, сохраняется пятый класс пожарной опасности.

Ранее сообщалось, что запрет на посещение лесов в Омской области продлён до конца июня для обеспечения пожарной безопасности.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить