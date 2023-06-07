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В Екатеринбурге сменили площадку фестиваля Ural Music Night

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Организаторы фестиваля «Ночь музыки» в Екатеринбурге перенесли главную площадку мероприятия.
В Екатеринбурге сменили площадку фестиваля Ural Music Night
  • Gettyimages.ru
  • © zamrznutitonovi

Как сообщает «Комсомольская правда», вместо Исторического сквера мероприятие состоится на площади Кирова.

«Традиционная акция «Светает» с Валерием Сюткиным в этом году пройдёт напротив главного здания УрФУ (Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина. — RT). Туда же будет перенесена главная площадка фестиваля — «Магистерия», — приводит газета слова организаторов.

В рамках фестиваля, участниками которого станут около трёх тысяч музыкантов, прозвучат академические, джазовые и народные композиции.

Мероприятие пройдёт 23 июня.

Ранее стало известно, что хедлайнерами Ural Music Night станут Тося Чайкина и IOWA.

 

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