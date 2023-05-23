Хедлайнерами фестиваля Ural Music Night станут Тося Чайкина и IOWA

Музыкальная группа IOWA и певица Тося Чайкина станут хедлайнерами фестиваля Ural Music Night в 2023 году.

Как сообщает портал 66.ru, концерты состоятся 23 июня.

Поп-коллектив IOWA уже выступал на фестивале в 2021 году. Среди самых известных песен группы такие хиты, как «Маршрутка» и «Улыбайся». Певица Тося Чайкина участвовала в шоу «Песни» и выпустила такие треки, как «Беспринципные», «Устала» и «Сладкое лето».

Помимо этих артистов, в числе хедлайнеров петь будут Вадим Самойлов, Юлия Чичерина, группы Billy’s Band и «Зверобой» и Валерий Сюткин.

Также на площадке «Мотив Stage» выступят такие музыканты, как Маша Мария, О! Марго, Травулька Олеся, Вика Радисева, Ала-Тей и другие.

Международный музыкальный фестиваль Ural Music Night с 2015 года традиционно проходит в Екатеринбурге.

Ранее стало известно, что вручение Русской музыкальной премии покажут в эфире RU.TV и на больших экранах 23 мая.