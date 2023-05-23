Вручение Русской музыкальной премии покажут в эфире RU.TV и на больших экранах 23 мая

Церемонию вручения XII Русской музыкальной премии покажут в эфире RU.TV и на больших экранах 23 мая. Об этом сообщила пресс-служба «Русской медиагруппы».

Отмечается, что объединённая сеть кинотеатров «Синема Парк» и «Формула Кино» впервые покажет музыкальную церемонию.

Также трансляция будет вестись в группе RU.TV в соцсети «ВКонтакте».

Начало трансляции — в 17:00.

По данным пресс-службы, церемония пройдёт при полном аншлаге, поскольку все билеты на неё в «Крокус Сити Холл» проданы.

Ранее сообщалось, что ведущими Русской музыкальной премии телеканала RU.TV станут Елена Север и Валдис Пельш, Татьяна Геворкян и Оскар Кучера, Ида Галич и Александр Рогов, а также Милана Хаметова и Dava.