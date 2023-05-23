Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Вручение Русской музыкальной премии покажут в эфире RU.TV и на больших экранах 23 мая

Короткая ссылка
Церемонию вручения XII Русской музыкальной премии покажут в эфире RU.TV и на больших экранах 23 мая. Об этом сообщила пресс-служба «Русской медиагруппы».
Вручение Русской музыкальной премии покажут в эфире RU.TV и на больших экранах 23 мая
  • РИА Новости

Отмечается, что объединённая сеть кинотеатров «Синема Парк» и «Формула Кино» впервые покажет музыкальную церемонию. 

Также трансляция будет вестись в группе RU.TV в соцсети «ВКонтакте».

Начало трансляции — в 17:00.

По данным пресс-службы, церемония пройдёт при полном аншлаге, поскольку все билеты на неё в «Крокус Сити Холл» проданы.

Ранее сообщалось, что ведущими Русской музыкальной премии телеканала RU.TV станут Елена Север и Валдис Пельш, Татьяна Геворкян и Оскар Кучера, Ида Галич и Александр Рогов, а также Милана Хаметова и Dava.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить