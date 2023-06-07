Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Депутат Бурматов предложил увеличить число лесничих

Короткая ссылка
Первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил, что в России следует увеличить количество лесничих для более эффективной борьбы с лесными возгораниями.
Депутат Бурматов предложил увеличить число лесничих
  • РИА Новости

«Мы несколько раз обращались к коллегам в правительстве с предложениями увеличить количество лесничих… Они бы могли оказывать помощь с точки зрения свидетельских показаний и фактуры, подтверждающих те или иные преступления», — отметил Бурматов в беседе с URA.RU.

Он подчеркнул, что нет необходимости в создании нового органа, который бы занимался расследованием причин лесных пожаров.

«Следствие могут вести СК и МВД», — заключил депутат.

Ранее сайт Nation News сообщал, что по факту лесных пожаров в Курганской области завели семь уголовных дел. Удалось установить 46 виновных в возгораниях.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить