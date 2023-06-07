Депутат Бурматов предложил увеличить число лесничих

Первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил, что в России следует увеличить количество лесничих для более эффективной борьбы с лесными возгораниями.

«Мы несколько раз обращались к коллегам в правительстве с предложениями увеличить количество лесничих… Они бы могли оказывать помощь с точки зрения свидетельских показаний и фактуры, подтверждающих те или иные преступления», — отметил Бурматов в беседе с URA.RU.

Он подчеркнул, что нет необходимости в создании нового органа, который бы занимался расследованием причин лесных пожаров.

«Следствие могут вести СК и МВД», — заключил депутат.

Ранее сайт Nation News сообщал, что по факту лесных пожаров в Курганской области завели семь уголовных дел. Удалось установить 46 виновных в возгораниях.