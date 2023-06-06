В Тюмени отреставрируют дом купца Жернакова, построенный в 1909 году.

Об этом сообщает megatyumen.ru со ссылкой на региональный комитет культурного наследия.

Работы будут выполнены за счёт частных средств.

Дом является объектом культурного наследия. Его планировали реконструировать в 2017 году, но тогда в здании произошёл пожар.

Ранее НСН со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщала, что в Москве отреставрируют построенное по проекту архитектора Ушакова здание начала XX века.