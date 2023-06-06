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Власти Нижегородской области поздравили жителей региона с Днём русского языка

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил жителей региона с Днём русского языка. По его словам, праздник объединяет не только граждан России, но и всех, кто говорит, думает на русском языке, а также знает его.
Власти Нижегородской области поздравили жителей региона с Днём русского языка
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.

«Для Нижегородской области имя Пушкина имеет особое значение. Большое Болдино стало местом необыкновенного творческого взлёта поэта», — отметил Никитин.

По его словам, в настоящее время в Большом Болдине готовятся к празднованию 225-летия со дня рождения поэта.

С поздравлением выступил и губернатор Тверской области Игорь Руденя, передаёт tverigrad.ru.

«В нашем регионе особое отношение к этому празднику. Он отмечается в день рождения Александра Сергеевича Пушкина, чья судьба тесно связана с Верхневолжьем. Тверской край служил для великого поэта источником вдохновения, здесь он написал многие знаменитые произведения», — отметил Руденя.

Ранее сообщалось, что раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей республики с Днём русского языка, который отмечают во вторник, 6 июня, в день рождения Александра Пушкина.

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