Власти Нижегородской области поздравили жителей региона с Днём русского языка
- РИА Новости
Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.
«Для Нижегородской области имя Пушкина имеет особое значение. Большое Болдино стало местом необыкновенного творческого взлёта поэта», — отметил Никитин.
По его словам, в настоящее время в Большом Болдине готовятся к празднованию 225-летия со дня рождения поэта.
С поздравлением выступил и губернатор Тверской области Игорь Руденя, передаёт tverigrad.ru.
«В нашем регионе особое отношение к этому празднику. Он отмечается в день рождения Александра Сергеевича Пушкина, чья судьба тесно связана с Верхневолжьем. Тверской край служил для великого поэта источником вдохновения, здесь он написал многие знаменитые произведения», — отметил Руденя.
Ранее сообщалось, что раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей республики с Днём русского языка, который отмечают во вторник, 6 июня, в день рождения Александра Пушкина.