Минниханов поздравил жителей Татарстана с Днём русского языка

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей республики с Днём русского языка, который отмечают во вторник, 6 июня, в день рождения Александра Пушкина.

«Неслучайно творчество А.С. Пушкина созвучно с традициями народов России, пронизано любовью к общему Отечеству, уважением и почитанием предков. В Год национальных культур и традиций, который проходит в Татарстане, мы с глубоким уважением подчёркиваем эту особенность его многогранного творчества», — цитирует Минниханова ГТРК «Татарстан».

Ранее URA.RU передавало, что в Челябинске 6 июня, в день рождения А.С. Пушкина, пройдёт культурно-просветительская акция «Читаем Пушкина на разных языках».